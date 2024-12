Ajax Lazio 1-2, succede di tutto a inizio ripresa! Prima il pari di Traoré, poi Dele-Bashiru riporta avanti i biancocelesti – VIDEO

Ajax Lazio, partita rocambolesca ad Amsterdam con le due squadre che si rispondono colpo su colpo in pochissimi minuti

Inizio di ripresa scoppiettante quello che sta andando in scena ad Amsterdam tra Ajax e Lazio, con entrambe le compagini che si rispondono colpo su colpo in pochissimi minuti. Dopo la rete all’11’ di Tchaouna, nel secondo tempo gli olandesi hanno trovato subito il pari con Traorè, per poi veder ritornare avanti i biancocelesti con la prodezza siglata da Dele-Bashiru.

But de l'Ajax



⚽️ Bertrand Traoré



Ajax 1️⃣ – 1️⃣ Laziopic.twitter.com/7UnEHEIHvQ — Xpress Foot (@XpressFoot) December 12, 2024