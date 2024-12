Ajax Lazio, Mazza: «Con Sarri temevo le partite europee, con Baroni me le gusto»

Le parole di Mauro Mazza a RadioSei in vista di Ajax Lazio di questa sera: «Questa può essere la partita di quel giocatore»

Mauro Mazza, direttore di RadioSei, ha parlato della partita Ajax Lazio di Europa League. Di seguito le sue parole.

PARTITE EUROPEE – «Mi gusto la Lazio giorno per giorno. Quando giocavamo in Europa prima con Sarri mi preoccupavo, con Baroni non succede. So che tutti scenderanno in campo con lo stesso spirito visto a Napoli. L’unica brutta Lazio della stagione l’ho vista dal vivo ad Udine, vicino a dove ora risiedo. Se in Coppa Italia il Napoli aveva scelto di perdere, la Lazio invece ha vinto a Napoli. Mi gusto questa sottovalutazione di una squadra che con l’Atalanta gioca il miglior calcio italiano».

GUENDOUZI – «Vedere Guendouzi a Napoli dimostra la sua duttilità, al posto di Rovella a Napoli, dimostra il suo valore. Lo considero un grande giocatore, non è un fuoriclasse ma ce lo teniamo stretto. Nella scelta tra Tudor e Guendouzi è stata presa la decisione giusta».

DIVIETO TRASFERTA – «Quanto accaduto ai tifosi ad Amsterdam è gravissimo. Una brutta pagina che potremmo portarci dietro nel tempo. Gli incidenti contro il Maccabi non hanno nulla a che fare con i tifosi della Lazio».

TCHAOUNA – «Stasera può essere la sua occasione. La Lazio ha un clima realmente positivo, figlio del lavoro di Baroni. Il mister considera questa compattezza il patrimonio più importante da conservare. Lo dico anche in vista del mercato e di un possibile rinforzo a centrocampo».