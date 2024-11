Ajax Lazio, l’ira di Lotito: «Noi antisemiti? Paghiamo atteggiamenti di altre tifoserie: stanno violando Schengen ed è una follia! Ho già parlato con l’ambasciatore»

Ajax Lazio, caso trasferta vietata: le parole del presidente Lotito che rimanda al mittente le accuse di antisemitismo

Claudio Lotito è tornato a parlare del divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti in vista di Ajax Lazio, con l’accusa del sindaco di Amsterdam che ha definito la tifoserie laziale come antisemita. Di seguito le sue parole al Foglio.

PAROLE – «Sono capogruppo nella commissione Segre contro l’odio e la violenza, nel nostro Consiglio di amministrazione c’è Mario Venezia che è anche il presidente della fondazione Museo della Shoah. E poi siamo noi quelli antisemiti. Questi ci stanno facendo pagare i comportamenti di altre tifoserie, di trascorsi che sono avvenuti poco tempo fa e che non c’entrano nulla con la mia squadra. Le autorità stanno violando Schengen, impedire agli italiani di andare ad Amsterdam, mi pare una follia, no? I nostri tifosi hanno pagato i biglietti e anche gli alberghi. Su quali basi hanno deciso? Per ora abbiamo attivato tutte le procedure necessarie, ho già parlato con l’ambasciatore».