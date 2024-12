Ajax Lazio, dura risposta della sindaca di Amsterdam: «Non risarciremo per aerei e hotel, ma solo i biglietti dello stadio»

Ajax Amsterdam, la lettera della sindaca di Amsterdam: ai tifosi biancocelesti non saranno rimborsati voli e hotel, solo lo stadio

Nuovo sviluppo per quanto riguardo il caso Ajax Lazio, con la sindaca di Amsterdam che ha vietato la trasferta ai tifosi biancocelesti con la calunniante accusa di antismetismo. Oggi Femke Halsema, prima cittadina della città olandese, ha risposto con una lettera alla società biancoceleste, negando anche di voler pagare il rimborso per hotel e voli, limitandosi solo ai biglietti dello stadio.

PAROLE – «Il divieto di accesso ai tifosi della Lazio è basato su informazioni fornite dalla Polizia. La decisione delle autorità di Amsterdam di non ammettere i tifosi della S.S Lazio si basa quindi su informazioni e sull’esperienza a disposizione dell’organizzazione di polizia. L’impatto e la gravità degli eventi che hanno avuto luogo nella nostra città sono stati presi in considerazione in questa decisione. La mia decisione si basa sul concreto timore di turbativa dell’ordine pubblico, non vedo alcun motivo per risarcire altri danni. I biglietti per i settori in trasferta, che erano già stati emessi per i tifosi della Lazio, saranno bloccati e potranno essere restituiti. Non ci sono spese per i sostenitori del club».