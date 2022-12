Aguirre (all.Mallorca): «Il futuro di Muriqi? Può succedere di tutto»

Aguirre, il tecnico spagnolo ha commentato in conferenza stampa il futuro di Muriqi seguito dal Real Madrid

In occasione della conferenza stampa della vigilia della partita di Copa del Rey contro il Real Union, ha parlato il tecnico Aguirre soffermandosi sul futuro di Muriqi

FUTURO MURIQI – «Ora non ne abbiamo parlato con i direttori sportivi, con i quali parlo tutti i giorni, e confesso che non sono stati discussi né nuovi acquisti né partenze. Abbiamo quello che vogliamo avere, due giocatori per posizione. Al momento non abbiamo preso in considerazione nulla, fermo restando che fino al 31 gennaio può succedere di tutto»