Agente Zaccagni: «Da giugno troverà spazio in una big»

Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato del talento del Verona che piace molto anche alla Lazio. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Tullio Tinti, agente di Zaccagni, ha parlato del futuro del giocatore che piace anche alla Lazio.

«Si è messo in grande evidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere. Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane».