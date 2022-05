Agente Vasquez: «Lazio interessata al giocatore ma per il momento...»

L’agente di Vasquez, Armando Vallejo, ha parlato del futuro del giocatore del Genoa. Le sue dichiarazioni

Armando Vallejo, agente di Johan Vasquez, ha parlato del futuro del giocatore del Genoa su cui c’è l’interesse della Lazio. Le sue parole a SerieAnews.com.

«Ci sono squadre importanti come queste citate che stanno seguendo Johan e ci manterremo attenti, il mercato è lungo. Faremo il bene di tutte le parti coinvolte, come accaduto anche al momento della cessione da parte dei Pumas. La mente di Vásquez in questo momento è concentrata sulle tre partite che restano al Genoa, sono la priorità».