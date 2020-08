Vedat Muriqi vicino alla Lazio, lo conferma l’agente.

Novità importanti dalla Turchia: sulle frequenze di Ajansspor l’agente di Muriqi ha confermato la volontà della Lazio di portare a Roma il calciatore.

La Lazio sta facendo sul serio per Vedat Muric. Si sta incontrando con il Fenerbahçe. Le trattative non sono ancora concluse, ma le parti sono vicine. Se i club si mettono d’accordo, io sinceramente non vedo ostacoli per vederlo giocare con la maglia della Lazio.