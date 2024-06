Agente Luis Alberto: «Non ci sono le condizioni per andare via dalla Lazio! Poco male, ecco perché». Le parole di Miguel Alfaro

Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Miguel Alfaro, agente di Luis Alberto, ha parlato di un incredibile dietrofront nella trattativa con l’Al-Duhail. Infatti, secondo il procuratore non ci sono le condizioni per lasciare la Lazio in questa sessione di mercato.

In realtà, come riportato da diversi esperti di calciomercato come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Luis Alberto è ad un passo dal lasciare la capitale e dal trasferirsi in Qatar, con i biancocelesti che ricaveranno 12 milioni di euro dalla cessione. Di seguito le parole di Miguel Alfaro:

PAROLE – «Viste le richieste, non ci sono le condizioni per andar via. Poco male, lui a Roma sta bene».