Agente La Gumina: «Stiamo lavorando per trovare una soluzione»

L’agente di La Gumina, giocatore accostato alla Lazio in ottica Salernitana, ha parlato del suo assistito. Le parole

La Sampdoria sta provando a chiudere l’operazione che vedrebbe in uscita Antonino La Gumina. Il centravanti ex Palermo non sta trovando molto spazio nello scacchiere di Claudio Ranieri e vorrebbe partire per poter tornare a giocare con regolarità. Nelle ultime ore è forte l’interesse della Salernitana: il principale scoglio sarebbero i 5 milioni di euro di riscatto dall’Empoli.

Il presidente Claudio Lotito, potrebbe dunque attingere alle casse della Lazio per regalare a Fabrizio Castori l’attaccante di cui ha bisogno. Anche l’agente del classe ’96, Francesco Salerno, ai microfoni di tuttosalernitana.com si è sbilanciato sull’esito della trattativa: «Sì, ci stiamo lavorando e stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione».