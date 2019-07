Adekanye è un giocatore della Lazio: «Sono molto felice» – FOTO

Adekanye non vede l’ora di iniziare. Il giocatore ha commentato il suo arrivo alla Lazio, tramite il profilo Instagram

È ufficiale: Adekanye è un giocatore della Lazio. Nessuna novità, certo. Che la società avesse già raggiunto un accordo col giocatore è noto da tempo, ora però è stato scritto nero su bianco. Prima sul contratto e poi sul comunicato per rendere nota la notizia. Il mercato biancoceleste va via via delineandosi e il giovane è solo un tassello del mosaico, ma il suo entusiasmo è contagioso. Il ragazzo non vede l’ora di sfoggiare l’Aquila cucita sulla sua nuova maglia, quella che può rappresentare una vera occasione per il suo futuro. Come testimonia sul profilo Instagram dove, tramite una stories, ha commentato la nuova avventura capitolina: «Sono molto felice».