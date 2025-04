Morte papa Francesco, anche i campionati esteri rinvieranno le loro partite? La decisione

Morte papa Francesco, alla luce della tragica scomparsa del santo padre argentino ecco quale è la decisione degli altri campionati

La tragica scomparsa di papa Francesco, ha sconvolto e messo sotto shock il mondo del calcio con la serie A che infatti ha deciso di rinviare a mercoledì i match di oggi tra cui la Lazio che avrebbe sfidato il Genoa.

Ma per i campionati esteri quale è la situazione? Nelle top-5 leghe europee, infatti, non è stato comunicato alcun rinvio. La Premier League, questa sera alle 21.00, ha confermato la partita tra il Tottenham e il Nottingham Forest; così come il Ligue 1 si giocherà domani, come da programma, il match tra Psg e Nantes. Confermata anche la sfida tra Girona e Betis Siviglia in Liga, alle ore 21.00, così come l’inizio della trentatreesima giornata domani.

Anche in Argentina si disputerà la giornata di campionato nonostante era la nazione natale del santo padre.