Addio Maradona, l’idea della Serie A: omaggiare Diego al 10′ di ogni partita

La Lega Serie A si sta preparando per omaggiare Diego Armando Maradona nel miglior modo possibile: ecco una delle possibili iniziative

La Serie A si prepara ad omaggiare Diego Armando Maradona nel miglior modo possibile in occasione della 9ª giornata. Ovviamente ci sarà un minuto di silenzio prima dell’inizio delle partite.

Ma altre iniziative sono allo studio per ricordare Maradona: simbolicamente, ma anche per far rivivere visivamente il suo talento. Se ne sta occupando la Lega Calcio, in stretto contatto con i club che giocheranno in casa le partite di questo week end. Tutti i giocatori, in segno di lutto, indosseranno al braccio una fascia nera e sui maxischermi degli stadi appariranno immagini dell’argentino.

Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di «onorare» la maglia che è sempre stata simbolo del suo genio, con un’iniziativa da realizzare al 10° minuto delle gare: un altro omaggio per ricordare il più grande numero 10 della storia del calcio.