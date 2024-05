ADDIO Luis Alberto, Lotito tuona: «Gli ho chiesto di rinunciare a qualcosa, l’offerta è…» Le parole del presidente biancoceleste

Sul possibile addio di Luis Alberto alla Lazio si è espresso il presidente Lotito, che ai microfoni del Messaggero, ha parlato cosi:

«Non m’interessa, è lui che vuole andare via. Qui ha un contratto di 4 anni e può restare a Formello. L’offerta dal Qatar per me è bassa e, per compensarla e accettarla, ho chiesto al giocatore di rinunciare a qualcosa visto che ha detto pubblicamente che non vuole più un

euro dalla Lazio»