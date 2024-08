ADDIO ERIKSSON, il TOCCANTE messaggio social di Mancini verso il tecnico svedese – FOTO

Addio Eriksson, l’ex ct dell’Italia rende noto un toccante messaggio social indirizzato allo svedese scomparso nelle ultime ore

Il mondo del calcio e in particolare della Lazio piange la tragica scomparsa di un grande protagonista di questo sport ossia Sven Goran Eriksson. Lo svedese dopo una lunga battaglia si è dovuto arrendere alla malattia che lo ha colpito, e la notizia ha scosso tutti in particolare uno dei suoi fedelissimi ossia Roberto Mancini. L’ex ct dell’Italia ha reso noto un post toccante sui social in cui saluta per l’ultima volta l’artefice dello scudetto 2000 dei biancocelesti.