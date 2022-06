Adani: «Ronaldo è sogno e realtà, alla Roma...»

Lele Adani – per La Gazzetta dello Sport – ha commentato la possibilità di vedere Ronaldo alla Roma: ecco le sue parole

Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle voci sul possibile arrivo alla Roma di Cristiano Ronaldo.

«Secondo me è una bella idea perché il calcio è speciale se in un progetto convivono il sogno e la realtà: Ronaldo è entrambe le cose. E poi Roma è una città fantastica che si fa trasportare: l’ambiente è caldissimo, vive di picchi di entusiasmo. Ronaldo è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti di meno. E la sua professionalità è nota: immaginiamo quante cose potrebbero imparare i ragazzi della Roma guardando Ronaldo in allenamento».