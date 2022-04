Adani: «La Lazio deve comprare 5 giocatori. Non si può competere così»

Lele Adani ha parlato durante l’ultima puntata della Bobo Tv della Lazio di Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni

«La Lazio ha bisogno di cinque giocatori e non so se è d’accordo il presidente. Come ha finito dietro la Lazio ieri? Non puoi competere a certi livelli così. Devi prendere un terzino, due centrali, un mediano e un’altra punta. Senza contare che se vanno via Luis Alberto e Milinkovic-Savic devi rimpiazzare anche quelli. A prescindere da Sarri o non Sarri, la Lazio ha bisogno di giocatori. Secondo me li prenderà la Lazio ma non spenderà. Immobile sta trascinando la Lazio da sei stagioni, serve un’altra punta».

DE ZERBI – «Non credo che De Zerbi accetterebbe, ha bisogno delle garanzie. Fa valere la sua idea, ha bisogno degli interpreti per far uscire la sua idea».