Adani: «Il calcio di Sarri il più bello degli ultimi 30 anni. Su Immobile...»

Lele Adani, ex opinionista Sky Sport, è intervenuto nel corso della puntata della Bobo TV. C’è spazio anche per parlare della Lazio di Sarri e Immobile.

Il pensiero dell’ex giocatore dell’Inter: «La Lazio adotterà un sistema diverso, una filosofia di gioco che ha portato Sarri a vincere un’Europa League e uno Scudetto, esibendo il miglior calcio in Italia negli ultimi 30 anni. Possono dare fastidio a tutti. Per me i titolari sono Reina, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Correa, Immobile, Felipe Anderson. Immobile? Non avrà il tocco di Benzema o la supremazia di Lewandowski, ma è importante per il collettivo. Lo dimostra la scelta di Mancini di lanciarlo sempre da titolare nonostante dopo l’Austria non abbia poi fatto così bene. Non è proprio adatto a costruire la manovra, ma ha fatto tanti gol partendo fuori area apparendo poi all’improvviso»