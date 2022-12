Acerbi, quale futuro? Ecco la posizione dell’Inter sul riscatto

Acerbi, l’Inter è a lavoro per rinforzare la difesa e per quanto riguarda l’ex biancoceleste non si muovono dal chiedere lo sconto

Prosegue il calciomercato dell’Inter, con Marotta che nonostante le difficoltà economiche dei nerazzurri vuole garantire a Inzaghi i rinforzi giusti. Per quanto riguarda la difesa, in particolare Acerbi la situazione è la seguente riguardo il riscatto, ossia che i nerazzurri non potranno spendere 4 milioni previsti e chiedono lo sconto.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport