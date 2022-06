Acerbi, Milan e Inter restano alla finestra ma il difensore...

Il futuro di Francesco Acerbi resta in bilico: l’addio alla Lazio l’opzione preferita ma Milan e Inter non hanno ancora affondato il colpo

Francesco Acerbi deve ancora stabilire il suo futuro. Il difensore ha da tempo chiesto la cessione alla Lazio ma il contratto fino al 2025 da 2.5 milioni di euro e i 4 milioni di euro richiesti da Lotito per il cartellino frenano gli entusiasmi delle pretendenti che ad oggi rispondono ai nomi di Milan e Inter.

Tra l’altro, come riporta Repubblica, in queste squadre Acerbi non avrebbe il posto da titolare garantito: un aspetto su cui l’ex Sassuolo sta riflettendo attentamente.