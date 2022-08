Acerbi, l’Inter pensa al mancino se salta Ankanji: il punto

Il piano A dell’Inter per la difesa si chiama Akanji ma se dovesse fallire è pronto Francesco Acerbi

L’addio di Ranocchia ha lasciato un vuoto nella difesa dell’Inter. Il nome favorito dall’Inter per completare il reparto arretrato è quello di Akanji, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Il problema, per quanto riguarda lo svizzero, riguarda una questione economica.

Se non dovesse verificarsi l’operazione Akanji, come idea “low-cost” l’Inter potrebbe virare su Francesco Acerbi. Il difensore della nazionale è in uscita dalla Lazio e già allenato da Simone Inzaghi. Lo riporta Sky Sport.