Acerbi è pronto a tornare: anche nella difesa a quattro vuole essere leader

Ultimi giorni di vacanza per Francesco Acerbi, che a breve si metterà a disposizione di Maurizio Sarri. Con un grande obiettivo

La grande vittoria dell’Europeo è stato senza alcun dubbio la più grande soddisfazione della sua carriera. Ora però Francesco Acerbi è pronto a rituffarsi nel mondo Lazio, come ha dimostrato con le dichiarazioni di qualche giorno fa.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, per il centrale ci sarà un grande obiettivo: quello di confermarsi leader anche in una difesa a quattro. Va detto che per lui si tratterà di un ritorno al passato, considerando che la stessa posizione l’aveva ricoperta al Chievo, al Milan e al Sassuolo. Il Leone dovrebbe presentarsi a Formello il 31 luglio, giorno del raduno post Auronzo. Lui e Immobile saranno le armi in più nel ritiro di Marienfeld dal 2 al 7 agosto. L’idea di partenza del mister non può non essere quella della coppia centrale titolare formata da Luiz Felipe e Acerbi con alle spalle Vavro, nel caso in cui non dovesse partire, e Radu. Insomma, dopo le parole di elogio, arriverà il momento dell’adattamento e dell’addestramento sul campo.