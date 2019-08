Acerbi sempre più leader: il messaggio ai nuovi arrivati

In un anno Francesco Acerbi è riuscito a diventare il leader della difesa della Lazio: ecco il messaggio rivolto ai nuovi arrivati

Numerosi ostacoli si sono presentati di fronte al percorso della sua vita, ma Francesco Acerbi li ha superati tutti con coraggio. Al difensore milanese è bastato un anno per impadronirsi della difesa biancoceleste e diventarne il leader. L’ottavo posto dello scorso anno va cancellato con una super stagione, adesso l’obiettivo deve essere assolutamente il quarto posto. Come riporta l’edizione odierna de “Il Messaggero”, l’ex Sassuolo vuole scendere in campo nella competizione europea più importante. Ha fiducia in questa Lazio e nei suoi compagni.

LA CHIOCCIA DEI NUOVI ARRIVATI – Acerbi crede che la Champions League sia un traguardo possibile. Ha così preso per mano i nuovi arrivati, aiutandoli ad ambientarsi subito. Lo ascoltano tutti, compreso Stefan Radu, è ormai lui il perno dei meccanismi difensivi. Anche il neo-laziale Vavro studia alla lettera tutti i suoi movimenti, è questa la strada giusta per riuscire creare un reparto insuperabile.

