Acerbi Lazio, i tifosi lo contestano: si fanno strada le ipotesi Juventus e Monza

Acerbi è stato fortemente contestato dai tifosi della Lazio durante il ritiro di Auronzo di Cadore. Per il difensore si aprono le piste Juventus e Monza

Subito forti contestazioni per Francesco Acerbi al suo primo allenamento nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il suo futuro è ormai segnato: la cessione è inevitabile con Juventus e Monza alla finestra.

Nelle ultime ore anche Galliani ha fatto un sondaggio per il centrale che lui stesso aveva portato al Milan. Potrebbe essere un altro colpo d’esperienza per la difesa di Stroppa. Anche i bianconeri lo valutano soprattutto in caso di cessione di De Ligt. Lo scrive Il Messaggero.