Acerbi, l’agente apre all’approdo in Premier League: le ultime

Calciomercato Lazio: Acerbi aspetta una chiamata da Inter o Milan, intanto il suo agente apre alla Premier League

Francesco Acerbi vive ancora da separato in casa alla Lazio e al contempo cerca una nuova squadra da cui ripartire. Il difensore attende una chiamata da Inter o Milan. In nerazzurro lo aspetterebbe il “suo” allenatore Inzaghi, mentre in rossonero non sono stati registrati grandi interessamenti.

Come riportato da La Repubblica, inoltre, il suo agente Federico Pastorello avrebbe aperto anche alla possibilità di un trasferimento in Premier League.