Acerbi, ironia social : «Se mi cercate non mi trovate»

Acerbi perde la partitella di fine allenamento e con ironia commenta la sconfitta sul prorpio accout social

Capita di perdere. Ultimamente Francesco Acerbi era abituato a vincere, ma si sa come si vince così si può anche perdere. In una delle partitelle post allenamento la sua squadra a perso. Il difensore però l’ha presa con filofosia e ci ha scherzato su sul proprio profilo Instagram: «Se mi cercate e non mi trovate è perché ho perso la prima partitella della stagione»