Acerbi, Inzaghi vuole il riscatto del difensore ma l’Inter chiede uno sconto alla Lazio: i dettagli

Simone Inzaghi vuole il riscatto di Francesco Acerbi ma l’Inter chiederà uno sconto alla Lazio. I dettagli

Simone Inzaghi ha dato preciso mandato ai suoi dirigenti di riscattare Francesco Acerbi, protagonista di una buona prima parte di stagione nella difesa a tre inzaghiana.

Il riscatto del difensore centrale è fissato a 4 milioni, tanti per un classe ’88 con un ingaggio da 2.6 milioni fino al 2025. Acerbi è però diventato un titolare e Inzaghi spinge per tenerlo: Lotito, che non può riprendersi il suo centrale anche per questioni ambientali, accetterà di abbassare le sue richieste? Lo riporta Tuttosport.