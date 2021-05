Acerbi loda Immobile: «Grandissimo attaccante e grande persona»

Francesco Acerbi – difensore della Nazionale azzurra e della Lazio – ha elogiato Ciro Immobile, compagno di squadra

Francesco Acerbi sarà uno dei prossimi protagonisti di Euro 2020, per Sky Sport, ha commentato i prossimi impegni in azzurro e non ha perso occasione di lodare Ciro Immobile, suo compagno di squadra anche alla Lazio:

«Lui è il mio amore. Spendere parole per lui è riduttivo, sappiamo l’importanza che ha nella Lazio. Sta dimostrando di essere un grandissimo attaccante, fa un sacco di gol. Ovviamente ci si aspettano sempre 40 gol l’anno ma non sempre è possibile. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è una grandissima persona. Vuole fare un grandissimo Europeo e vuol far vedere che anche in Nazionale fa tanti gol. Arriverà molto bene».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE