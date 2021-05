Acerbi: «È una Nazionale formato famiglia. Ecco qual è il nostro segreto»

Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale azzurra, parla in vista di Euro 2020. Le sue parole sull’Italia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Acerbi ha raccontato la Nazionale azzurra verso Euro 2020.

GIRONE – «Sono tutte squadre toste. Siamo all’Europeo quindi ogni squadra vuole fare un grande Europeo. Sono tutte molto temibili. Ci sono grandi giocatori, sarà un girone abbastanza equilibrato. Conosciamo la nostra forza e sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare lì. La nostra forza è il gruppo, vogliamo arrivare più avanti possibile».

GRUPPO – «Siamo affiatati, abbiamo voglia di stare insieme grazie al mister e allo staff che ci fanno star bene e ci fanno capire l’importanza di stare insieme e divertirci giocando. Sono tasselli fondamentali, in Nazionale andiamo con la massima felicità. È un gruppo formato famiglia, abbiamo voglia di stare insieme ed è la base per fare un grandissimo Europeo».

FIFA – «È taroccato, ho solo 66».

MANCINI – «Il mister ci chiede di giocare semplice e con le nostre qualità. Ci mette in campo e ci dice cosa fare, poi siamo noi a fare tutto con le nostre qualità. Ci lascia piena libertà, soprattutto a giocatori come Verratti, Jorginho, Ciro… Ci fa esprimere le nostre qualità divertendoci ed è fondamentale. Ecco perché vinciamo. Non vediamo l’ora di fare un grandissimo Europeo come calciatori e uomini».

IMMOBILE – «Lui è il mio amore. Spendere parole per lui è riduttivo, sappiamo l’importanza che ha nella Lazio. Sta dimostrando di essere un grandissimo attaccante, fa un sacco di gol. Ovviamente ci si aspettano sempre 40 gol l’anno ma non sempre è possibile. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è una grandissima persona. Vuole fare un grandissimo Europeo e vuol far vedere che anche in Nazionale fa tanti gol. Arriverà molto bene».

VITTORIA – «Puntiamo al massimo perché siamo forti, il gruppo fa la differenza. Ci sono il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, Nazioni con tanti campioni. Tante la possono vincere ma anche noi siamo in lizza, abbiamo dimostrato che giochiamo bene. Abbiamo un sogno nel cassetto».

INNO – «Proverò grande emozione e adrenalina, grande voglia di giocare e arrivare più lontano possibile. Sarebbe veramente molto bello, avrei voglia, disponibilità ed entusiasmo. Dipende da noi».