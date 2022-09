Acerbi, il lungo addio alla Lazio. Il difensore ritrova Inzaghi

Dopo un anno molto travagliato, Francesco Acerbi ha lasciato la Lazio: il lungo addio del difensore che ora ritrova Inzaghi

Dopo un’estate vissuta praticamente da separato in casa, a poche ore dal gong del mercato si è consumato il lungo addio di Francesco Acerbi alla Lazio.

Come riporta il Corriere della Sera, il centrale, ormai in rotta con i tifosi, aveva chiesto a più riprese la cessione a Lotito indicando nell’Inter dell’ex tecnico Inzaghi la meta preferita. Alla fine Acerbi è stato accontentato così come lo stesso tecnico ex Lazio, desideroso di tornare a lavorare con l’ex Sassuolo dopo la comune esperienza a Roma. Un addio amaro al termine di una bella e intensa storia d’amore.