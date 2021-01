Acerbi e il cross avvolgente dalla sinistra: quarta volta decisivo in stagione

L’Acerbi assistman che non ti aspetti: già decisivo diverse volte in stagione con il cross dalla sinistra

Francesco Acerbi di ruolo fa il difensore centrale, ma sta trovando una buona confidenza con l’assist e sempre con la medesima giocata in questa stagione. L’ex Sassuolo si sta sganciando con grande continuità sulla fascia sinistra quando viene schierato in quella posizione per permettere a Hoedt di giocare al centro della retroguardia. In stagione il cross avvolgente di Acerbi dalla trequarti ha portato frutti diverse volte. Prima con l’Inter (assist a Milinkovic), poi a San Pietroburgo (assist per Caicedo) in Champions League, poi contro la Fiorentina all’Olimpico da un suo cross dalla sinistra è nato l’assist di Lazzari per la rete di Caicedo che ha sbloccato il match. Ieri sera l’assist per Vedat Muriqi, decisivo per l’autorete di Colombi.