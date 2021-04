Acerbi e l’arrivo alla Lazio: «L’ho voluta a tutti i costi»

Francesco Acerbi ha ripercorso alcune tappe importanti della sua vita e della sua carriera: ecco le dichiarazioni del difensore

In occasione della presentazione del libro dello psicoterapeuta Paolo Franchini, Francesco Acerbi ha parlato del suo percorso personale, prima di arrivare alla Lazio. Ecco le sue parole per Sky Sport:

MALATTIA – «La malattia ti amplia il cervello e capisci tante cose che ti succedono intorno. La mia maturazione scatta nel momento in cui io cerco un aiuto e vado dal professor Franchini. Da lì ho iniziato un percorso ed è scattato qualcosa dentro di me. Anche andare alla Lazio è stato, tra virgolette, merito suo. Io avevo ambizione ma non avevo quella convinzione di potercela fare ed essere all’altezza. Io prima di venire alla Lazio ho rifiutato tante proposte, perché non avevo quella spinta mentale corretta cosa che invece ho avuto per andare alla Lazio, lo volevo a tutti i costi».



LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA