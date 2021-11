Acerbi-Bonucci insieme in Italia-Svizzera: sarà un anticipo di Lazio-Juve

Il difensore della Lazio Acerbi sostituirà Chiellini accanto a Bonucci. I due saranno avversari sabato 20 novembre

Stasera saranno l’uno accanto all’altro per difendere la porta dell’Italia contro la Svizzera. Tra otto giorni, invece, Acerbi e Bonucci si affronteranno all’Olimpico con le casacche di Lazio e Juve. Il centrale biancoceleste, oggi, sostituirà Chiellini infortunato.

La coppia Acerbi-Bonucci non è inedita per Mancini, anzi. I due, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno giocato insieme 9 volte, tra cui proprio in Italia-Svizzera agli Europei.