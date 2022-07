Acerbi aspetta Juventus e Inter. Sullo sfondo Torino e Monza

Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, continua a sperare in una tra Juventus ed Inter. Sullo sfondo restano Torino e Monza

Il futuro di Francesco Acerbi resta decisamente lontano dalla Lazio. Il centrale si sta allenando ad Auronzo con la solita professionalità ma la spaccatura con l’ambiente sembra essere troppo netta per essere ricucita.

Come riferito da Il Messaggero, l’esperto difensore spera sempre in una tra Juventus e Inter per chiudere la carriera in un top club. Sullo sfondo restano il Torino, comunque molto defilato, e il Monza, con Galliani in forte pressing.