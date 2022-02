Acerbi, il difensore salta la prima parte dell’allenamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Acerbi è stato tra quelli maggiormente osservati nella rifinitura odierna, che arriva alla vigilia del match di domani con il Porto.

Il difensore ha saltato la prima parte dell’allenamento, svolgendo un leggero lavoro differenziato per poi aggiungersi al resto del gruppo in un secondo momento. Insomma, il centrale può sperare solo in una convocazione.