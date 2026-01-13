Accomando annuncia: «Romagnoli lontano dalla Lazio! Sul futuro del giocatore...» - Lazio News 24

L’esperto di mercato Orazio Accomando ha dato degli aggiornamenti importanti sul futuro di Romagnoli alla Lazio: le sue parole

Il mercato di gennaio della Lazio si tinge improvvisamente di giallo. Quello che sembrava essere un punto fermo della retroguardia capitolina, è finito prepotentemente al centro di una clamorosa indiscrezione che arriva dal Medio Oriente. Il legame tra Alessio Romagnoli e il club del presidente Claudio Lotito pare essersi incrinato, aprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano pura utopia per i tifosi biancocelesti.

Intrigo internazionale: l’Al Sadd punta Alessio Romagnoli

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, noto esperto di trattative di Sportmediaset, si sarebbe registrato un primo, significativo contatto tra l’Al Sadd e l’entourage di Alessio Romagnoli. Il club qatariota, che ha recentemente affidato la propria panchina a Roberto Mancini, è alla ricerca di profili di caratura mondiale per alzare il livello del proprio organico. L’ex CT della Nazionale conosce perfettamente le doti del numero 13 laziale e avrebbe dato il via libera per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento immediato.

Il commento di Accomando

Il giornalista ha scritto sul proprio profilo X:

«Contatto tra l’Al Sadd di Mancini e Alessio Romagnoli. Il difensore è lontano dal rinnovo con la Lazio e potrebbe lasciare in questa sessione di mercato».

