Calciomercato Lazio, obiettivo Doekhi! È il prossimo colpo di Fabiani? Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il difensore dell’Union Berlino è finito nel mirino dei biancocelesti: sarà il prossimo rinforzo? Le novità

Il calciomercato non dorme mai e la dirigenza biancoceleste sembra aver già individuato il tassello ideale per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Lazio avrebbe riacceso i riflettori su un profilo di respiro internazionale che milita in Bundesliga, confermando la volontà di investire in solidità ed esperienza per la prossima annata sportiva.

Un colpo a parametro zero: la strategia per Doekhi

Al centro dei desideri deli capitolini c’è Danilho Doekhi, pilastro difensivo dell’Union Berlino. Il calciatore olandese rappresenta un’opportunità di mercato difficilmente ignorabile: il suo contratto con la compagine tedesca scadrà infatti il prossimo giugno. Questa condizione contrattuale rende il classe ’98 un boccone prelibato per i direttori sportivi, pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni di un centrale nel pieno della maturità agonistica senza dover sborsare un euro per il cartellino.

Caratteristiche e numeri di Doekhi

Ma chi è davvero Danilho Doekhi? Il ventisettenne nativo di Rotterdam si è distinto in Germania per doti fisiche imponenti e una spiccata capacità di comando all’interno dell’area di rigore. Nonostante la stagione complessa vissuta dal suo club attuale, il difensore ha mantenuto standard di rendimento elevati, attirando l’attenzione di diverse realtà europee. La sua duttilità e il senso della posizione lo rendono perfetto per il modulo tattico dei biancocelesti, che cercano un leader capace di guidare la transizione difensiva.

Trattative calde: il futuro di Doekhi a Formello

Non è la prima volta che il nome del colosso olandese viene accostato ai biancocelesti. Già nelle passate sessioni di trasferimento c’erano stati dei sondaggi, ma ora la pista sembra destinata a farsi rovente. Pertanto, i prossimi mesi saranno decisivi per affondare il colpo e anticipare la concorrenza. Se la Lazio riuscirà a convincere il difensore del progetto tecnico, potrebbe mettere a segno uno dei colpi più intelligenti della prossima estate, garantendosi un rinforzo di qualità internazionale a costo zero.

