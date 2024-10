Abete: «Ci sono squadre che hanno fatto la A e lottano per farlo. L'Italia è il Paese con più club professionistici al Mondo e...»

Abete, il presidente della Lega Nazionali Dilettanti ha annunciato così il possibile coinvolgimento nel progetto seconde squadre

Giancarlo Abete ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Il presidente della Lega Nazionali Dilettanti ha aperto infatti per la prima volta al coinvolgimento della Serie D nel progetto, con la possibilità di implementare un sistema di promozione e retrocessione dalla Lega Pro come accade già da diversi anni in Spagna.

PAROLE– «Abbiamo dato la disponibilità per avere le seconde squadre anche in Serie D e nei dilettanti. Crediamo che debba esserci continuità sportiva nel bene e nel male. Se i risultati non arrivano, è giusto che sia contemplata la retrocessione dalla Serie C come accade in Spagna. Abbiamo rapporti organici con la Serie C e abbiamo dato apertura a garantire un naturale corso sportivo con promozioni e retrocessioni”. Abete ha poi spiegato come intende far funzionare il tutto: “Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, occorre però armonizzare i regolamenti per tutelare tutte le società. Dalla Serie D sale una sola squadra a girone, c’è il rischio di rimanere ‘impantanati’ nei dilettanti. Il livello si è alzato, riuscire ad arrivare tra i professionisti è sempre più difficile. Ci sono squadre che hanno fatto la A e lottano per farlo. L’Italia è il Paese con più club professionistici al Mondo (97), quando ho iniziato io erano addirittura 144. In Inghilterra sono 92, mentre negli altri Paesi oscillano tra i 40 e 60. Dobbiamo garantire una competizione sostenibile. Il decreto 36 ha introdotto maggiore riconoscimento contrattuale al calcio dilettantistico. Adesso dobbiamo migliorarlo ed adattarlo sempre di più »