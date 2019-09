Abbonamenti Lazio, i tifosi rispondo presente: i numeri

Abbonamenti Lazio, rispetto ad un anno aumentato il numero di tifosi che ha acquisito la tessera

I dati sono migliorati. Il numero di tifosi che ha sottoscritto l’abbonamento è in crescita: ad oggi sono 19.700 le tessere fatte, circa 400 in più rispetto allo scorso anno. Ora l’obiettivo della società è quello di superare quota 20mila. Anche il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha evidenziato che nell’ultimo periodo c’è stato un incremento nel settore Tribuna Tevere.

PREZZI – C’è ancora tempo per fare un nuovo abbonamento, ricordiamo che la chiusura è fissata per il 20 settembre alle ore 19.00. Di seguito i prezzi: Curva Nord e Distinti costano 215 euro, Tevere 540 e Monte Mario 755. Sono attivi sconti e promozioni per: donne, bambini e studenti (universitari o liceali) Under25.