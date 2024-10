Abbate: «La presenza di Guendouzi a Torino è in bilico e a sostituirlo in caso di assenza sarà questo giocatore»

Abbate, il giornalista alla luce della partita dello Stadium si esprime sulla gara soffermandosi sulla presenza del francese

Ai microfoni di Radiosei, a pochi giorni dalla supersfida tra Juventus–Lazio ha parlato Abbate, il quale si è soffermato sulla presenza in bilico di Guendouzi

PAROLE – I tempi sono stretti e onestamente non so quante speranze ci siano, semplicemente perché molto è legato alle sensazioni del francese. Bisogna vedere come risponderà al provino e alle terapie, domani mattina potremmo avere una risposta. Verranno fatte le dovute valutazioni: l’infortunio c’è, la partita è importante, ma non è una finale. La Lazio avrà tante partite dopo Torino, non si può rischiare di perdere un perno come Guendouzi per una sola gara. L’entusiuasmo generale fa pensare a questa gara come uno scontro Champions, ma bisogna essere lungimiranti e non compromettere un mese intero di partite ravvicinate

SOSTITUTO – Vecino si sente pronto e guarito. Ovviamente è un giocatore che ha fatto solo 3 allenamenti in gruppo, ad oggi. E’ lui la prima scelta in caso di forfait di Guendouzi. Ci sarebbe anche la possibilità di un cambiamento tattico, il tecnico ci sta pensando