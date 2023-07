Abbate: «Immobile? Non è una novità questa trattativa, il giocatore però...»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei fa il punto riguardo il calciomercato della Lazio soffermandosi su Immobile

PAROLE – Immobile non conferma d’aver accettato l’offerta. Altre trattative a metà, ecco perché Sarri…Quella di Immobile non è una novità, sapevamo da giorni che c’era questa offerta biennale da 30 milioni più 5 alla firma. Il giocatore non conferma alcun incontro, ne tantomeno di aver accettato. Lotito cadeva dalle nuvole, sostiene di non aver ricevuto nessuna offerta

Considero Amdouni favorito, anche se ieri c’è stato un incontro con gli agenti di Castellanos. Il georgiano Mikautadze, c’è un interesse per il giocatore, ma da Formello per la terza volta dicono che non è mai stata fatta un offerta al Metz. Va tenuto in considerazione anche Sanabria, nonostante il rinnovo. Torreira? Dal Galatasaray fanno sapere che ha una distorsione al ginocchio. Siamo fermi qui, anche su Amdouni.

Zielinski ha già accettato i 12 milioni arabi, ma il club deve ancora trattare con De Laurentiis. Il Besiktas spara altissimo per Gedson Fernandes, parte da 35 milioni. Tutto fermo anche per Berardi. Con l’AZ si è parlato anche di Karlsson, ma tutte le trattative sono state lasciate a metà. In tutti i reparti ci sono delle situazioni a incastro. Lotito ha delle perplessità su alcuni tipi d’investimento che invece vorrebbe Sarri. Fabiani porta avanti le trattative, ma deve essere sempre Lotito a dare il via libera. Sarri non è più sereno, è preoccupato per questi ritardi. In questo momento non sta alzando la voce, sta pazientando. Si sono confrontati con Lotito

Kerzek-Pellegrini? Situazione caotica: c’è l’accordo con l’ungherese, ma non con l’AZ. Contemporaneamente si spera che la Juve venga incontro per il terzino sinistro. A Sarri piace Kerkez, ma gli andrebbe benissimo anche Pellegrini con cui ha lavorato anche 6 mesi