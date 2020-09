Abbate: «Draxler e Mata? In pole Callejon. E non dipendono da Caicedo…»

Alberto Abbate è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radiosei per parlare di calciomercato.

Il giornalista del Messaggero Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radiosei per discutere di calciomercato in entrata. Ecco le parole sui potenziali acquisti della Lazio.

Ieri si sono diffuse voci su Mata e Draxler, io continuo a pensare che in pole ci sia Callejon che ha rifiutato alcune squadre spagnole e il Besiktas, penso che il giocatore possa accontentarsi dei 2,3 all’anno che gli offre la Lazio. Draxler è stato offerto per la seconda volta alla Lazio ma prende 7 milioni di euro, non so di cosa stiamo parlando. Certo è che la scadenza è nel 2021 e il valore di mercato si aggira attorno ai 15 milioni. Altro nome è quello di Juan Mata, in scadenza tra un anno, non gioca più allo United ma guadagna 8 milioni di euro, ho detto tutto. Lotito continua a dire che arriverà un altro calciatore oltre ad Hoedt, sa bene che servirebbe un nome che darebbe entusiasmo alla piazza. Il nuovo innesto dipenderà da Caicedo? A quanto pare può prescindere dall’uscita di Caicedo. Sabiri? Ne parlano molto bene, ma non è un’operazione per la Lazio, è ormai un ex Paderborn che andrà a Salerno. Il nome che stuzzica di più? Per me anche lo stesso Callejon, ha esperienza da vendere in Serie A.