Abbate: «Correa e Djukanovic alla Lazio? SMENTISCO mentre i reali obiettivi del club sono QUESTI NOMI»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei analizza la situazione giornaliera della Lazio soffermandosi sul calciomercato

PAROLE – Djukanovic è un nome superato da mesi, c’era stato un interesse dopo la proposta dell’agente Federico Pastorello.

Non esiste più questa ipotesi, così come non c’è assolutamente nulla rispetto alla questione Correa. La pista principale era e resta quella di Laurienté, non a caso la Lazio ha raggiunto un accordo con il giocatore per bloccarlo in attesa di piazzare giocatori che intasano la lista campionato degli over 22. Laddove questo non riuscisse ci sarebbe l’opportunità di procedere lo stesso in quel ruolo ma con un over 22 come Fernandez-Pardo. Questo è il programma prossima e non c’è fretta per concluderlo. Il resto riguarda quei fuori programma che ora non sono messi in preventivo e tra questi va citato James Rodriguez che per ora resta solo un calciatore proposto. Rilancio Girona per Castellanos? Ancora non risulta, intanto dobbiamo aspettare che il Girona venda ufficialmente Dovbyk