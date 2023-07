Abbate: «Castellanos? Il contrattempo sul visto dimostra che è stata una scelta fatta in ritardo»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei fa il consueto punto sul calciomercato della Lazio in particolare su Castellanos

PAROLE – Castellanos forse arriverà ad Auronzo o forse direttamente a Formello ad agosto. Sicuramente dovrà andare in Spagna o forse addirittura in Argentina. Non commento il comunicato appena uscito sul sito della Lazio e dico solo che qualsiasi acquisto che non è scelto da Sarri ma direttamente dalla società, sarà responsabilità della società e non di Sarri.

Questa linea è stata scelta per deresponsabilizzare l’allenatore sui giocatori in entrata, così come letto nell’intervista su Gazzetta a Lotito. Sarri ad esempio chiede Berardi e Lotito propone Karlsson. Ergo se arriva il secondo, Sarri non può avere colpe se non rende. Io sinceramente non sono convinto arriveranno giocatori entro questo weekend. Rimango ad esempio ottimista sull’arrivo di Zielinski.

Il contrattempo sul visto di Castellanos fa capire che è stata una scelta degli ultimi minuti, perché se fosse stato scelto prima, sicuramente queste grane sarebbero state risolte prima.

Poiché il Taty viene come sostituto di Immobile, avrà comunque ulteriore tempo per apprendere e mettersi in mostra visto che il titolare non sarà lui.

Sulla vicenda Immobile è abbastanza normale che questa situazione di incertezza non lo lasci tranquillo. C’era una deadline per presentare l’offerta per Ciro ed era il 15 luglio, ma a oggi non è arrivato nulla. Anche se lui sa benissimo che prima o poi arriverà.

Non sono d’accordo che ai giocatori debba essere aumentato e rinnovato il contratto ogni anno e che gli aumenti debbano essere un diritto