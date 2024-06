Abbate a Radiosei: «Stengs-Lazio, ecco il piano del club per convincere il Feyenoord»

Abbate, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della Lazio facendo il punto sul giocatore del Feyenoord e non solo

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Abbate, il quale come di consueto fa il punto sul calciomercato della Lazio. Ecco cos ha detto

PAROLE – Nessuna novità rilevante sul mercato.Le trattative sono sempre le stesse, è attesa l’ufficialità per Tchaouna. Si va avanti per Stengs, Dele-Bashiru bloccato nel caso in cui ci fosse un’uscita a centrocampo. Cabal e Doig alternative per l’eventuale uscita di Hysaj. Non risulta l’interesse della Lazio per Mitaj. Proposto Daniel Maldini, ma non può essere lui a sostituire Luis Alberto

Stengs e Bazdar hanno lo stesso agente, Raiola. Per l’olandese la trattativa va avanti da gennaio. Seric ha portato avanti le cose, la richiesta è di 20 milioni, ma Raiola è sicuro di poter abbassare considerevolmente la cifra. Prima offerta da 10 milioni respinta dal Feyenoord. Credo che la Lazio arriverà a 15 milioni più bonus. Olandesi, momentaneamente fermi sulle loro richieste. Noslin, se ne sta occupando Lotito. Per ora stand-by, perché tornando al discorso Raiola, nel caso in cui si arrivasse a Stengs poi la scelta dell’attaccante potrebbe ricadere su Bazdar (anche lui assistito da Raiola) e quindi fare una doppia operazione. Samardzic? Questo è il momento migliore per prenderlo, visto che le big non sembrano interessate e non c’è il rischio di scatenare un’asta