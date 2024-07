Abbate a Radiosei: «Per il centrocampo spunta un NUOVO nome dalla Ligue 1, ma la priorità del club è QUESTA»

Abbate, il giornalista del Messaggero analizza la situazione della Lazio e si sofferma sul calciomercato: ecco cos ha detto

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale rilascia alcune dichiarazioni in merito al calciomercato della Lazio e non solo, ecco cos ha detto

PAROLE – La Lazio arriva stasera in Germania e domani giocherà l’amichevole Col Rostock.

Dele-Bashiru si è allenato con la squadra e vedremo se partirà, credo non partiranno Romagnoli e Castrovilli che sta svolgendo un programma personalizzato. Dovremmo aspettarci lo stesso centrocampo con Rovella-Vecino-Guendouzi, la solita difesa con Casale e Patric, bisogna vedere Hysaj, l’attacco è ancora da vedere

MERCATO – È uscito il nome di Cherki del Lione, vale 25 milioni ma non ho ancora conferme. Per il resto per ora si guarda solo alle uscite, su Cancellieri c’è il Venezia con il Parma che si è defilato. Sarà difficile piazzare Hysaj con uno stipendio così alto (2,2 milioni) e la Lazio non si può permettere di tenerlo e metterlo fuori rosa. In caso non si riuscisse a piazzare un over 22 si potrebbe andare su un giovane come Fernandez Pardo. Su James solo valutazioni di natura fisica e economica sulle commissioni ma per ora non c’è una trattativa, se si farà qualcosa succederà più avanti se James non troverà un’altra squadra

CAPITANO – La società spinge per Zaccagni sin dal suo eurogol segnato all’Europeo , Baroni sceglierà a breve. C’è una cernita di pochi nomi, Zaccagni, Cataldi, Romagnoli, è uscito anche il nome di Pedro