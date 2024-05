Abbate a Radiosei: «Patric giocherà contro l’Empoli mentre ci sarà un BALLOTTAGGIO fra questi due giocatori»

Abbate, il giornalista analizza la situazione in casa Lazio a pochi giorni dalla gara interna contro l’Empoli

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domenica pomeriggio torna in campo la Lazio per affrontare in casa l’Empoli. Ma come ci arriva la squadra di Tudor alla partita? A far chiarezza come di consueto ci pensa ai microfoni di Radiosei Abbate, il quale rilascia queste parole

PAROLE – Dal punto di vista delle prove, le indicazioni arriveranno domani.

Bisogna capire quali idee abbia Tudor, ci sono alcuni ballottaggi chiari. Immobile-Castellanos il primo, e qui mi aspetto Ciro, anche per il gol a Monza. Poi Luis Alberto, che io mi aspetto comunque in campo domenica. Mandas in porta, Provedel vedremo eventualmente a San Siro. Patric non ha nulla, giocherà. Casale? Credo più Marusic, con Lazzari a destra e Zaccagni a sinistra nella linea a 4. Vecino-Guendouzi l’unico dubbio in mediana, Kamada viaggia verso la conferma. Conferme anche per la trequarti, con Luis Alberto e Felipe Anderson