Abbate a Radiosei: «James Rodriguez alla Lazio? E’ stato PROPOSTO ma c’è un aspetto da NON SOTTOVALUTARE»

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale analizzando la situazione della Lazio si sofferma sul calciomercato e su James Rodriguez

PAROLE – Una società come la Lazio non può permettersi di mettere fuori rosa un giocatore come Hysaj, visto il con il suo ingaggio. La questione composizione lista è importante, non a caso la Lazio oltre a Laurienté ragiona su giocatori più giovani che non andrebbero a creare problemi con la lista degli over 22.

Penso a Pardo e Bellingham Jr. Fernandez-Pardo è un jolly offensivo ed il cartellino è salito a 15 milioni dopo l’esplosione, ma è lui il giovane di cui si parla di giorni. Sul francese del Sassuolo, una vera e propria offerta al club non è stata fatta. C’è l’accordo con il giocatore, ma non è un caso che per il momento non si è andati avanti. Certo che possiamo definirla la pista più avanzata in questo momento.

Il resto dipenderà anche da eventuali offerte di circa 20 milioni per Isaksen e Castellanos. Da questo punto di vista occhio al Girona che sta cedendo Dovbyk all’Atletico Madrid.

Le parole di Baroni su Isaksen l’ho lette come una giusta strategia comunicativa del tecnico, anche nel caso di cessione visto che la Lazio chiude tanto per lui.

Un nome che potrebbe accendere davvero l’entusiasmo della piazza ed aggiungere qualità alla trequarti campo è James Rodriguez. Si è rilanciato nella Copa America, si è liberato dal San Paolo, è stato offerto da intermediari, è comunque una notizia importante al netto di quello che accadrà. Immagino ci siano riflessioni in corso, è stato proposto a più squadre, anche a Napoli, Betis e Porto. Molti giocatori sono stati scartati per l’età, vedi Bonaventura, possibile che sarà fatto lo stesso con lui. Vedremo. Io lo prenderei subito. Immaginavo che la campagna acquisti di questa stagione sarebbe stata questa, con il rischio di un ridimensionamento tecnico. Detto ciò, dopo questa prima fase, ora serve l’arrivo di un giocatore di nome, di qualità, navigato e di personalità. Secondo me uno così, ad una squadra come la Lazio, può far fare il salto

Su Tavares c’è preoccupazione in vista del problema fisico accusato ad Auronzo. Credo si tratti una lesione tra il primo ed secondo grado, questo mi fa pensare anche per il futuro. Siamo sicuri che la Lazio potrà restare solo con quattro terzini? Vediamo se andrà via Hysaj, per quanto riguarda Marusic credo che andrà via in scadenza nel 2025