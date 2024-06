Abbate a Radiosei: «Greenwood? Lotito ha le idee chiare su chi scegliere tra lui e Samardzic, su Noslin dico questo»

Abbate, il giornalista fa il consueto punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi in particolare sul giocatore dello United

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, il quale come di consueto ha parlato del calciomercato della Lazio rilasciando queste parole

PAROLE – Samardzic, incontro per capire quali sono i margini di trattativa.

La Lazio lo valuta 15 milioni più bonus, l’Udinese 25, ma può scendere a 20. Non c’è stata nessuna offerta ufficiale da parte della Lazio. Sponda Greenwood, lo United tergiversa in attesa di nuove offerte. La trattativa più calda è Noslin. Setti vuole chiudere entro il 30 giugno, ci sono stati sondaggi da parte dello stesso United e anche dall’Atalanta. La Lazio vorrebbe chiudere per 20 milioni (compreso Cabal), ma serve un’accelerata nei prossimi 3 giorni. Setti vorrebbe chiudere a 22 più bonus, ma il margine di trattativa c’è. Fra oggi e domani incontro decisivo con Setti per chiudere l’affare. Lotito, se dovesse scegliere fra Greenwood e Samardzic, opterebbe per il primo. Lui crede ancora di poterci arrivare, per questo non è stata fatta un’offerta all’Udinese

Marcos Antonio, il Flamengo lo vuole in prestito con obbligo di riscatto a cifre basse. Cancellieri è quello più facilmente piazzabile (in prestito) dopo una buona stagione ad Empoli