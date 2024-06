Abbate a Radiosei: «Greenwood-Lazio, il club si sta spingendo oltre i limiti e Lotito continua a sperare in una cosa»

Abbate, il giornalista fa il consueto punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi in modo particolare sul giocatore dello United

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate del Messaggero, il quale come di consueto fa il punto sulla situazione relativa al mercato della Lazio con riferimento a Greenwood

PAROLE – La Lazio si sta portando oltre i propri limiti con un’offerta da 18 mln e il 50% di rivendita. Naturalmente anche spingendosi oltre non arriva ai 30 mln di sterline, 35 di euro, richiesti dallo Utd.

La società sta vedendo che le varie competitors non si stanno muovendo: Lotito spera su questo. Lazio c’ha provato ad inserire per Mandas, ha rifiutato un’offerta da 12 milioni, valutando il giocatore almeno 18 milioni di euro.

Alternativa economica quella rappresentata da Samardzic. Oggi l’incontro tra i direttori sportivi di Lazio e Udinese. Quello di oggi è un incontro interlocutorio, non è affatto decisivo. Anche qui, nota positiva, non si sono fatte avanti altre squadre per il centrocampista serbo. la società bianconera comunque chiede 25, massimo 20 milioni più bonus. La Lazio sta provando ad inserire delle contropartite come Basic e Cancellieri, provando ad abbassare l’offerta a 15 milioni più bonus.

Entrambe due trattative complicatissime. Incontro tra gli emissari e i dirigenti del Manchester per provare a rilanciare rispetto all’ultima offerta di circa 2 milioni di euro.

Tra Lazio e Verona si stanno studiando delle formule per rimanere dentro il budget biancoleste. Setti chiede 25 mln per entrambi, Lotito prova a chiudere con 20 milioni più bonus. Nel caso in cui dovesse arrivare Noslin, a meno di clamorose offerte per Immobile o Castellanos, cadrebbe la pista Dia. Questa sarà la settimana della verità. Dele-Bashiru dovrebbe comunque arrivare